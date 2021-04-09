حبرارة: يجب فرض ضريبة 40% على الأغنياء مقابل رفع دعم المحروقات

دعا مصدق حبرارة، المدير التنفيذي لما يعرف بـ”مؤسسة التحالف الليبي الأمريكي”، والمقرب من “الإخوان المسلمين”، إلى فرض ضريبة على الأغنياء مقابل رفع دعم المحروقات.

كتب حبرارة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الجمعة: “لنُطالب بفرض ضريبة دخل تصاعدية تبدأ بنسبة 40% فما فوق على الأغنياء ممن يحققون دخل يتجاوز 100 ألف دينار فى العام مقابل رفع دعم المحروقات” على حد قوله.

أضاف حبرارة: “تو نشوفوا منُظرين رفع الدعم هل سيستمروا فى الدفع بهذا الإتجاه ولا بس يبوا يحموا خزانة الدولة من الغلابة و الفقراء و خلاص. خلى التريس تعرف بعضها” على حد تعبيره.