وزارة الداخلية تنفي اقتحام مقرها في طرابلس

نفت وزارة الداخلية اقتحام مقرها في طرابلس، مبينة أن ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة.

وأوضحت الداخلية في بيان لها، أن منستبيها يعملون لتنفيذ المهام الموكلة إليهم بنشر الأمن وتحقيق الطمأنينة في جميع أنحاء البلاد، ويواصلون جهودهم في محاربة الجريمة وضبط مرتكبيها. داعية إلى عدم التعاطي مع تلك الإشاعات التي تضر بأمن ليبيا واستقرارها.

وكان عدد من مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطعا مصورا لعدد من المسلحين إلى جانب سيارات وآليات عسكرية، يتوعدون باقتحام الوزارة ويرددون اسم وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية.

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