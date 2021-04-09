إيطاليا تُحذّر من المرتزقة.. يهددون وقف إطلاق النار في ليبيا

لفت وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني إلى هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا رغم التقدم المحرز على الصعيد السياسي وتشكيل حكومة جديدة في البلاد.

وأشار الوزير الإيطالي وفي جلسة استماع مع لجنتي الدفاع بمجلسي النواب والشيوخ، إلى أن وقف النار في ليبيا جاء عقب عملية سياسية حساسة لكن يتهدده وجود المرتزقة الأجانب والجماعات المسلحة.

غويريني أكد أن روما ستواصل اهتمامها بحلف شمال الأطلسي، وستكون ضمن أي مبادرات لتحقيق الاستقرار في المنطقة القريبة من السواحل الإيطالية.

من جهة أخرى، أبدت إيطاليا استعدادها مجدداً للمساهمة في إعادة إعمار ليبيا من خلال عودة شركاتها.

واعتبر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، في تصريحات نقلتها وكالة “نوفا” الإيطالية، أن ليبيا بحاجة إلى دعم من شركات الاستثمارات والأعمال الإيطالية، بعد وجود حكومة موحدة بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تقول لإيطاليا إن ليبيا لديها أموالا من عائدات النفط، لكنها تريد من الشركات الإيطالية بناء الطرق السريعة والمطارات والاستثمار.

وتأتي تصريحات دي مايو عقب زيارات متصلة إلى طرابلس في الأسبوعين الماضيين.

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