ليبيا تحشد الدعم الاقتصادي من الخليج

نناقش في هذه الحلقة: الدبيبة في الخليج لحشد الدعم الاقتصادي لليبيا، السعودية تطلق خطة لجعل المملكة مركزا عالميا للطاقة النظيفة، أردوغان يدعو مجموعة الثماني للتعامل بالعملات المحلية.

حشد رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة خلال زيارته إلى الخليج الدعم الاقتصادي لبلاده في مرحلة إعادة الإعمار.

وحول الجانب الاقتصادي لهذه الزيارة قال الخبير بالشأن الليبي السياسي والاقتصادي، عبد القاسم الربو لـ “قوانين الاقتصاد”:

“في السنوات الأخيرة عانى الاقتصاد الليبي من التعثر والركود والآن بحاجة لتحسينه، وليبيا تجمعها مع دول الخليج منظمة “أوبك” ومن الممكن التعاون في مجال النفط والأمن النفطي للاستثمار في هذا القطاع، وبذلك سيكون لدول الخليج أيضا موطئ قدم في أفريقيا من البواية الليبية، فضلا عن التعاون في إعادة الإعمار الذي سيكلف مليارات الدولارات.”

السعودية تتحول من النفط إلى الطاقة المتجددة

تتجه المملكة العربية السعودية للتحول إلى الطاقة المتجددة بحيث تصبح مركزا عالميا في هذا المجال من خلال مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمياه بدلا من الاعتماد على النفط.

وحول هذا الموضوع قال المحلل الاقتصادي والمالي، صلاح سلطان لـ “قوانين الاقتصاد”:

“هذه المشروعات جزء من تنمية اقتصاد المملكة وفق رؤية 2030 بحيث تحل الطاقة المتجددة والغاز مكان حوالي مليون برميل من النفط مكافئ من الوقود السائل يوميا المستخدم في تحلية المياه وتوليد الكهرباء، وبذلك ستتحول السعودية إلى قوة عالمية لتصدير الطاقة البديلة.”

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس