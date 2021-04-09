تحالف القوى الوطنية يؤبّن الراحل محمود جبريل

نظم تحالف القوى الوطنية في العاصمة طرابلس حفل تأبين لرئيس المكتب التنفيذي الأسبق الدكتور محمود جبريل، بمشاركة المبعوث الأممي الأسبق إلى ليبيا غسان سلامة وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز.

مرّ عام على رحيل محمود جبريل، أول رئيس حكومة بعد ثورة فبراير، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في مثل هذه الأيام من العام الماضي. وجاء رحيل جبريل قبل أن يتحقق حلم رؤيته ليبيا كما كان يتطلع مزدهرة حرة مستقلة لا حرب فيها ولا قتال.

حفل التأبين شارك فيه عبر تقنية الزوم المبعوث الأممي الأسبق إلى ليبيا غسان سلامة، وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز.

انتهت حياة جبريل الرجل المفكر السياسي الذي ظل حتى آخر أيامه يُلقي المحاضرات ويشارك في الندوات العالمية العلمية والسياسية، وهمه إيجاد حل لما يحدث في بلده وإيقاف الحرب فيها.

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