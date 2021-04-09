انطلاق البُطولة الإقليمية لبُطولة العالم للروبوتات لأول مرة في ليبيا بمُشاركات عربية

انطلقت صباح اليوم الجمعة بقاعة قرطبة للألعاب المدرسية بطرابلس فعاليات البطولة الإقليمية لبطولة العالم للروبوتات، تحت إشراف إدارة النشاط المدرسي بوزارة التعليم بحكومة الوحدة الوطنية.

حضر افتتاح البطولة وزير التربية والتعليم الدكتور “موسى المقريف ” ومدير إدارة النشاط المدرسي “سالم الشيباني” والقنصل السوداني لدى ليبيا، وعدد من المهتمّين بالشأن الثقافي، ولفيف من أولياء الأمور.

و تضمّنت البطولة العديد من المشاركات من جل المناطق الشرقية، والغربية، والجنوبية، إضافة إلى مشاركات دولية.

و أعرب الوزير عن شكره لكل القائمين على تنظيم البطولة، و إدارة النشاط المدرسي على إشرافها على هذا التنظيم، مثمناً جهودهم، مؤكداً على أهمية استمرار مثل هذه البطولات والمشاركات التي من شأنها تحفيز الطلبة من شتّى المناطق على الابتكار والإبداع الإلكتروني والثقافي.

بدوره، قال مدير إدارة النشاط المدرسي “سالم الشيباني” إن إقامة البطولة الإقليمية لبطولة العالم للروبوتات، تُعد الأولى من نوعها في ليبيا، بما تضمنه من مشاركات محلية، وعربية من السودان، والجزائر، وتونس، مضيفاً أن البطولة التي تعتمد على الألعاب الإلكترونية ستستمر لمدّة يومين متتاليين.