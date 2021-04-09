في خرق جديد لإتفاق اللجنة العسكرية 5+5.. تركيا تخرج دفعة من المسلحين الليبيين تم تدريبهم في الخمس

ليبيا – كشفت وكالة الأنباء التركية على قيام عسكريين أتراك بتخريج طلاب عسكريين منتسبين ليبييت لقوة مكافحة الإرهاب، دربهم العسكريين الأتراك، في إطار ما وصفته بـ”مذكرة التعاون العسكرية المبرمة بين البلدين في 2019″ (إتفاقية أردوغان – السراج غير المعتمدة من البرلمان المنتخب).

وبحسب وكالة الأناضول “التركية” تلقى 90 طالبًا عسكريًا تدريبات أساسية ومتقدمة استمرت 6 أسابيع و12 أسبوعًا، من قبل أفراد قيادة مجموعة المهام التركية في ليبيا، من أجل الارتقاء بما وصف بـ”الجيش الليبي” إلى المعايير الدولية في خرق واضح لإتفاق اللجنة العسكرية 5+5.

وشارك في الحفل الذي أقيم في مقر ما تعرف بـ”قوة مكافحة الإرهاب بالخمس” محمد الزين، وآمر المحور القتالي البحري التابع لمسلحي الوفاق رضا عيسى، وعسكريون آخرون تابعون لقيادة مجموعة المهام التركية في ليبيا.

وفي تصريح للأناضول، قال الزين : “للجانب التركي دور كبير في هذا النجاح، تحقق ذلك نتيجة لجهود مدربين خبراء أتراك وليبيين، بفضل التدريبات، ستتحسن مهارات الجنود وستصل إلى مستوى أفضل”.

وتابع: “نتيجة لقاءاتنا مع الوحدات المسؤولة عن التدريب، اتفقنا على تنفيذ برامج تدريبية متقدمة أخرى”.

ووفقًا للأناضول تلقى المتخرجون تدريبات على الرماية الميكانيكية وإطلاق النار، والقتال للفرد الواحد، وقتال الكوماندوز، والقتال والحماية في المناطق السكنية، في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين.

وفي نطاق تدريب الحماية، قام الجنود بالإجراءات الواجب اتخاذها ضد الأخطار المحتملة أثناء مرافقة الشخص المحمي، سواء خلال السير على الأقدام أو داخل المركبة، كما تضمن العرض اقتحام الجنود غرفة افتراضية تمثل عنصر تهديد وساحة قتال، وقاموا بإخلاء الغرفة عبر استخدام قنابل تطلق الضباب، بالإضافة إلى تقديم عرض النزول من البرج عبر الحبل وغيرها من المهارات التي نالت إعجاب الحاضرين.

وفي نهاية الحفل تسلم الخريجون شهاداتهم من القيادة العسكرية الليبية والتركية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية