وزير الخارجية الكويتي يبحث مع أوغلو تطورات الوضع في ليبيا

ليبيا – أكد وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح أن هناك تطابقًا في الآراء بشأن القضايا الإقليمية والدولية، وأهمية إيجاد حلول لها، بين بلاده وتركيا.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها الصباح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في أنقرة أمس الخميس بحسب ماذكرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

وقال الوزير الكويتي إنه بحث مع نظيره التركي عدة قضايا من بينها الوضع في سوريا وليبيا، واستئناف عملية السلام في فلسطين، موضحًا في الوقت ذاته أن تركيا والكويت قدمتا الدعم الكامل للمبادرة السعودية المتعلقة بأزمة اليمن.

وأشار الصباح إلى أن العلاقات الكويتية – التركية شهدت قفزة كبيرة خلال العقدين الأخيرين.