بالصور | وفد دبلوماسي مصري يزور مدينة بنغازي لبحث الإجراءات المُتعلقة بفتح القُنصلية المصرية

ليبيا – استقبل رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري أمس الخميس وفدًا دبلوماسيًا من جمهورية مصر العربية برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون الليبية أحمد عبد الحميد، بحضور مندوبين عن مكتب بنغازي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

اللقاء تناول -بحسب المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي- الإجراءات المُتعلقة بفتح القُنصلية المصرية في مدينة بنغازي في الفترة القريبة القادمة، وتصحيح الأوضاع القانونية للعمالة المصرية بالتنسيق مع الجهات المعنية والتعاون المُشترك فيما يتعلق بعقد لقاء لرجال الأعمال المصريين والليبيين في مدينة بنغازي، من خلال الغُرف التجارية لدى الطرفين، إضافة إلى تذليل الصعاب التي تواجه المدرسة المصرية في بنغازي.

بدوره، أثنى رئيس الوفد المصري على حُسن الاستقبال والتعاون الذي أبدته بلدية بنغازي بشأن العمل على سرعة عودة افتتاح القنصلية المصرية في مدينة بنغازي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية