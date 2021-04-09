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اختتام الدورة التنشيطية لأفراد مديرية السهل الغربي

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

اختتمت بمدينة الجميل الدورة التنشيطية لأعضاء مديرية أمن السهل الغربي، والتي تهدف إلى رفع كفاءة أعضاء المديرية البالغ عددهم 30 عنصرا أمنيا، الدورة تمتد لأسبوع كامل، وسبق أن أقيمت دورات مماثلة خلال الشهور الماضية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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