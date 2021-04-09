أبو زيد: ليبيا شهدت انتعاشًا على مستوى العلاقات الدبلوماسية بعد تولي حكومة الوحدة

أبو زيد وفي تصريح لموقع “سكاى نيوز عربية” أوضح أن عدم وحدة الصف الليبي أثناء حكومة السراج منح الفرصة لتدخل أطراف خارجية في الشأن الليبي، لكن الحكومة الجديدة وبدعم من مصر تسعى لتوحيد مؤسساتها والمساهمة في أمن المنطقة، ومن هنا كانت أول زيارة خارجية لعبد الحميد الدبيبة إلى القاهرة ومباحثاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.