دغيم: التواصل الدولي والإقليمي من اختصاص المجلس الرئاسي وليس الحكومة

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب زياد دغيم أن اختيار رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لدولة الكويت كأول محطة في الجولة الخليجية جاء لدورها الحيادي نحو ليبيا بشرقها وغربها، معتقدًا أن التواصل الدولي والإقليمي خطوة مهمة الآن إلى حد ما، لكنه من اختصاص المجلس الرئاسي وليس الحكومة.

دغيم وخلال تصريحاته لموقع “عربي 21” القطري أمس الخميس أضاف: “مهام حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها لا بد أن تركز على الداخل وحل مختنقاته، وهي مهمة كبيرة وشاقة، أما الزيارات إلى الخارج الآن، خاصة لبعض الدول المتداخلة في الملف الليبي، فيعني تعطيل وفرض شروط وطلبات على كاهل الدولة الليبية، التي تحاول التقاط أنفاسها”، بحسب تعبيره.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية