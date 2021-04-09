بن عثمان يؤكد تعرض خالد مازن لهجوم مسلح بمقر الداخلية في طرابلس

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس مؤسسة كويليام للأبحاث والعضو السابق في الجماعة الليبية المقاتلة، نعمان بن عثمان، تعرض وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد مازن، لهجوم مسلح أثناء تواجده بمقر الوزارة في طرابلس.

وقال بن عثمان في تغريدة عبر صفحته بـ تويتر، “نقل وزير الداخلية خالد مازن من محل إقامته في حي دمشق إلى مكان غير معروف لحمايته و حفاظاً على سلامته، بعد تعرضه لهجوم من قبل مجموعة مسلحة أثناء تواجده في الوزارة”.

وتابع بن عثمان في تغريدة أخرى، “مصادر موثوقة تؤكد بأن وزير الداخلية لازال داخل العاصمة طرابلس ، مختبئاً في منطقة أبوسليم”.