بلدية طرابلس تعلن تنفيذ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا خلال أيام

أعلنت بلدية طرابلس المركز استعدادها هذه الأيام لتنفيذ حملة التطعيمات القادمة ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد الدورات التدريبية التي نفذها مكتب الرعاية الصحية الأولية بإشراف المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

قالت البلدية في بيان، إن الدورات شملت التخصصات: كيفية إعطاء اللقاحات ضد فيروس كورونا، كيفية تقديم تطعيمات الأطفال والإنفلونزا، وآلية التخلص من المخلفات الطبية وإتخاذ الإجراءات الإحترازية الموصى بها من منظمة الصحة العالمية.

وفي وقت سابق أمس الخميس، قالت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، إن مطار معيتيقة استقبل، 57600 جرعة من لقاح أكسفورد أسترازينيكا، عبر آلية كوفاكس.

وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق، وصول 101 ألف و250 جرعة لقاح مضاف لفيروس كورونا، من شركة سبوتنيك الروسية (Sputnik) إلى طرابلس، والتي تعد أول دفعة من لقاحات كورونا تصل إلى البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان: «بتوفيق من الله ومن ثم جهود رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبد الحميد الدبيبة، وصول 101250 جرعة من شركة سبوتنيك الروسية (Sputnik) إلى طرابلس وتحت إشراف مباشر من وزارة الصحة».