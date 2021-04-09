اوحيدة: المجلس الرئاسي الجديد هو المختص بإلغاء الاتفاقية التركية وليس رئيس الحكومة

ليبيا – رأى عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة أن الاتفاقية التركية تفتقد الشرعية من أول توقيعها، كونها لم يصادق عليها مجلس النواب، ثم إن من وقع هذه الاتفاقية بصفته رئيس المجلس الرئاسي، وقد تم ذلك بالمخالفة للاتفاق السياسي، كون المجلس الرئاسي مجتمعًا هو المختص بذلك وليس الرئيس فقط.

اوحيدة وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” القطري أمس الخميس، قال: إنه وفقًا للصلاحيات، فإن المجلس الرئاسي الجديد هو المختص بإلغاء هذه الاتفاقية وليس رئيس الحكومة، إلا إذا كان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد بدأ في مناكفات منازعة المجلس الرئاسي صلاحياته، خاصة بعد زياراته المكوكية لدول الخليج كممثل للسياسة الخارجية الليبية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية