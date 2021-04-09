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دي مايو: الحكومة الليبية تريد الشركات الإيطالية لإعادة الإعمار

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن ليبيا بحاجة لدعم الشركات الإيطالية للاستثمارات والأعمال اللازمة لإعادة إعمار البلاد، وذلك بعد تنصيب الحكومة الليبية بقيادة عبد الحميد الدبيبة.

وقال دي مايو، في تصريحات له: “الآن هناك حكومة موحدة تقول لإيطاليا إن ليبيا لديها أموال من عائدات النفط، ولكنها تريد من الشركات الإيطالية بناء الطرق السريعة والمطارات والاستثمار”.

وأشار وزير الخارجية الإيطالي إلى أنه زار ليبيا  “في الأيام الخمسة عشر الماضية ثلاث مرات”، وفقاً لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية. 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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