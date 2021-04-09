دي مايو: إعادة إعمار ليبيا بحاجة لدعم الشركات الإيطالية

أخبار ليبيا 24

قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أن ليبيا بحاجة لدعم الشركات الإيطالية للاستثمارات والأعمال اللازمة لإعادة إعمار البلاد، وذلك عقب تنصيب الحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وبحسب وكالة نوفا الإيطالية، أوضح دي مايو، أن ليبيا بها الآن حكومة موحدة تقول لإيطاليا أن البلاد لديها أموال من عائدات النفط، ولكنها تريد من الشركات الإيطالية بناء الطرق السريعة والمطارات والاستثمار.

ووفقا للوكالة الإيطالية أكد وزير الخارجية الإيطالي أنه زار ليبيا في الأيام الخمسة عشر الماضية ثلاث مرات.