ليبيا الان

وصول 10000 جرعة من لقاح سبوتنيك إلى مطار معيتيقة

تم النشر منذُ 28 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

وصلت ،مساء اليوم الجمعة ،إلى مطار معيتيقة شحنة ثانية من لقاح سبوتنيك الروسي ،إلى مخازن وزارة الصحة ضمن سلسلة من الشحنات في اطار جهود حكومة الوحدة الوطنية.
و قد اشرف وزير الصحة د علي الزناتي ،على استقبال هذه الشحنة ،المقدّرة بعدد 10000 جرعة تم تأمينها في مخازن وزارة الصحة ،وقد باشر امناء الخازن المختصين ضمن الحلقة الباردة بوزارة الصحة بتخزين اللقاح ليتم توزيعها في القريب العاجل .
ويذكر ان هذه هى الشحنة الثالتة ضمن سلسلة شحنات ستأتي تباعًا

وصول شحنة من لقاح سبوتنيك بعدد 100000 جرعة لمخازن وزارة الصحة ضمن سلسلة من الشحنات في اطار جهود #رئيس_حكومة الوحدة…

Publiée par ‎وزارة الصحة الليبية – Libyan Ministry Of Health‎ sur Vendredi 9 avril 2021

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك