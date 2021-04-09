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طبيب ليبي يقرع “جرس الإنذار” بشأن شحنة لقاح أسترازينيكا

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف الطبيب إدريس القائد، أن شحنة لقاح أسترازينيكا تنتهي صلاحيتها بعد 20 يوما، مشيرا إلى أن هيئة الرقابة الإدارية لم تنجز مهمتها بشأن اللقاحات التي وصلت ليبيا قبل حوالي أسبوع.

وقال القائد إن كل دول العالم تُطلق صفة “التطعيم العاجل” على لقاح كورونا، وإنه أوصى بعدم إخضاع مطاعيم كورونا للإجراءات المعتادة لأن الفيروس يواصل قتل الناس، مضيفا أن المطعوم غير الصالح لا يضر، والذي يضر هو موت الناس.

وأشار إلى أن 115 ليبياً تُوفوا منذ وصول اللقاح السبت الماضي، علماً أن تطعيم سبوتنيك يقلل نسبة الوفيات للحالات الحرجة بنسبة مئة في المئة، وفق الدكتور إدريس القائد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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