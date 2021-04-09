بعد ساعات من رفع حظر التجول.. “بلدي سرت” يوقف العمل بقطاعات حكومية

أعلن المجلس التسييري لبلدية سرت إيقاف العمل بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية، وقطاع الثروة البحرية سرت لمدة عشرة أيام.

وقال المجلس في إيجاز له طالعتن “الساعة 24″، إنه تقرر العمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الجمعة، نظرا لوجود حالات إصابة واشتباه بعدد من الموظفين بفيروس كورونا.

وأضاف المجلس أن هذا القرار سيتيح تعقيم مواقع القطاعين داخل المجمع الحكومي وإجراء تحاليل ومسحات أنفية للتأكد من الموظفين وحالات المخالطة والتأكد من سلامتهم الصحية.

‏وجاء هذا القرار بعد ساعات من إعلان المجلس التسييري عن رفع الحظر الذي امتد لمدة عشرة أيام، وعودة الحياة إلى طبيعتها في المدينة.