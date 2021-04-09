الكرملين: بوتين وأردوغان أكدا استعدادهما للعمل على تعزيز السلام في ليبيا

أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلادمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان ناقشا الملف الليبي خلال مكالمة هاتفية الجمعة.

وأضاف الكرملين في بيان له أن بوتين وأردوغان أشادا بوقف الأعمال العدائية وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وأكدا استعدادهما لتعزيز عملية السلام واستعادة وحدة ليبيا حسب نص البيان.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد شدد في مكالمة سابقة مع بوتين، على وجوب عدم إضاعة فرصة السلام والاستقرار في ليبيا.

وفي 6 فبراير الماضي، هنأ أردوغان، محمد المنفي لفوزه برئاسة المجلس الرئاسي الليبي، وعبد الحميد الدبيبة لفوزه برئاسة الوزراء.

وأكد أردوغان مواصلة تركيا تقديم الدعم للحفاظ على وحدة ليبيا السياسية والجغرافية، والمساهمة في إحلال الاستقرار والسلام والأمن، وفق قوله.