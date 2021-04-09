وزارة الداخلية تنفي نبأ اقتحام مقرها في طريق المطار

أكدت وزارة الداخلية أن ما يتم تداوله من أنباء عن اقتحام مقرها في طريق المطار هو مجرد إشاعات وأخبار عارية عن الصحة.

الوزارة استنكرت في بيان لها نشرته عبر مكتبها الإعلامي ما وصفتها بـالإشاعات التي يتم تناقلها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مفندة تلك المعلومات جملة وتفصيلا، ولافتة إلى أن مثل تلك الإشاعات لن تزيدها ومنتسبيها كافة إلا قوة وإصرارا على محاربة الجريمة وضبط مرتكبيها، لضمان حياة آمنة للوطن والمواطن.

كما دعت المواطنين إلى عدم التعاطي مع تلك الإشاعات، باعتبارها تضر بأمن البلاد واستقرارها.

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