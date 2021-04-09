فائز من زليتن يتوج جائزة الوحدة الوطنية لحفظ القرآن الكريم

اختتمت اليوم الجمعة فعاليات جائزة الوحدة الوطنية لحفظ القرآن الكريم على مستوى ليبيا والتي نظمتها الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بفندق كورنثيا .

وأعلنت في الاحتفالية التي أقيمت بحضور رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية محمد العباني، وعدد من رؤساء مكاتب الأوقاف بالهيئة ولجنة التحكيم والمدعوين، النتائج النهائية.

وفاز بالترتيب الأول في المسابقة في فرع حفظ القرآن الكريم كاملا سراج الدين معمر كندي من مدينة زليتن وقيمة الجائزة 50 ألف دينار.

وجاء الفائز الثاني من إجدابيا وهو وليد منصور الفاخري، والفائز الثالث من بني وليد حمزة فرج عبد المجيد، والفائز الرابع من الجبل الأخضر صهيب محمد عبد الكريم، والفائز الخامس من الأبيار صالح جاب الله صالح.

وشارك في المسابقة التي أقيمت تحت شعار “واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا” 100 متسابق من مختلف مكاتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.