الدفع باتجاه إجراء انتخابات برلمانية دون رئاسية لن يزيد الأزمة إلا تعقيدا

شهور معدودة تفصلنا عن الموعد المحدد لإجراء الانتخابات، وسط مخاوف من المماطلة دون تنفيذها، خاصة مع مطلب عدة جهات في مقدمتها تيار الإسلام السياسي، المتمثلة في إجراء انتخابات برلمانية دون الرئاسية، وهو ما سيزيد من زمن الأزمة.
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قناة ليبيا
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