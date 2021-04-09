تسجيل 43 إصابة بفيروس «كورونا» في زليتن

أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» ببلدية زليتن، تسجيل 43 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» أمس الخميس.

وقالت اللجنة في بيان إن المختبر المرجعي زليتن قام بتحليل 176 مسحة أنفية أمس الخميس، أظهرت سلبية 133 عينة بالبلدية، و16 حالة من خارج البلدية.

وأوضحت اللجنة أن التحاليل أكدت إصابة 39 حالة بالبلدية، وثلاث حالات من خارج البلدية، وإيجابية عينة لحالة مكررة لم تشفَ بعد.

وبهذا يكون إجمالي المسحات الأنفية التي قام بها المختبر المرجعي زليتن 31 ألفا و371 مسحة أنفية حتى الأربعاء الماضي.

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