انطلاق فعاليات ملتقى قيادات صندوق الضمان الاجتماعي 

انطلقت في مدينة بنغازي فاعليات ملتقى قيادات صندوق الضمان الاجتماعي عبر الدائرة المغلقة، تحت شعار، الرقمنة وتحديات الجائحة وما بعدها.

هذا وتضمن الملتقى اجتماعا ضم كلا من، رئيس مجلس الإدارة، والمدير العام لصندوق الضمان، إدريس المبروك، ومدير الفرع في بنغازي، أبو بكر المنصوري، وعددا من المسؤولين، بهدف عرض التقارير والإنجازات التي حققها الصندوق خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى استعراض التوصيات التي خرج بها الملتقى السابق، ومناقشة ما تم تنفيذه.

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