حكومة الوحدة الوطنية تعلن وصول الشحنة الثالثة من لقاح كورونا وتطلب من المواطنين التسجيل

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، وصول الشحنة الثالثة من لقاح فايروس كوفيد-19، والتي تشمل 100 ألف جرعة من نوع سبوتنك V.

ووصلت قبل قليل بمطار معيتيقة الدولي الشحنة الثالثة من لقاح فايروس كوفيد-19 وهي الثانية من نوع سبوتنك V، ويبلغ عدد الجرعات بهذه الشحنة 100 ألف جرعة، وفق بيان للحكومة اليوم.

ووفق البيان، سيتم البدء خلال الأيام القليلة القادمة في حملة تطعيم الفئات الأكثر عرضة للإصابة، مثل الأطباء بمراكز العزل وكذلك الأطقم الطبية والمواطنين كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.

ودعت حكومة الوحدة الوطنية المواطنين إلى التسجيل عبر المنظومة التابعة للحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 عبر الرابط : https://www.eservices.ly .

حمودة: وصول 100 ألف جرعة لقاح «كورونا» إلى ليبيا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، وصول الدفعة الثالثة من لقاح «كورونا» إلى ليبيا، مؤكدا أنها تحوي 100 ألف جرعة من لقاح «سبوتنيك».

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