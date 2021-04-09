عنوان: سلامة لـ218: واشنطن لم تُحرّض على “حرب طرابلس”

غسان سلامة: استقالتي لم تكن سياسية وكنتُ مستشاراً لفريق البعثة الأممية طيلة فترة عملها
غسان سلامة: طُلِب من نائبي الإيطالي الاستقالة لأنه كان عسكرياً واخترتُ ستيفاني وليامز لإكمال المهمة بسبب سيرتها الذاتية
غسان سلامة: حرصتُ على حضور ستيفاني وليامز جميع الاجتماعات المعلنة وغير المعلنة لتكون ذاكرة لعمل البعثة
غسان سلامة: منذ مغادرتي للبعثة كنتُ على تواصل يومي مستمر مع ستيفاني وليامز
غسان سلامة: هناك مشاركون في حوار تونس حضروا بدعوة شخصية مني
غسان سلامة: عدد من المرشحين للمجلس الرئاسي والحكومة ترشحوا بطلب مني وأحدهم من الفائزين بأصوات لجنة الحوار
غسان سلامة: ستيفاني وليامز لعبت دوراً كبيراً في صياغة بنود اتفاق برلين
غسان سلامة: أنا مرتاح لأن خطتي قد نُفّذت حرفياً حتى لو أنها استُكمِلت على يد ستيفاني وليامز
غسان سلامة: الراحل محمود جبريل أبلغني أن الملتقى الوطني الجامع هو ما يريده الليبيون
غسان سلامة: المجلس الرئاسي والبرلمان والمجلس الأعلى للدولة كانوا رافضين للملتقى الوطني الجامع
غسان سلامة: كانت لدينا مؤشرات على أن حرب طرابلس ستقع
غسان سلامة: شهدنا بعض التحركات العسكرية في سبها ومرزق وردّ الجهات في طرابلس كان غير سلبي
غسان سلامة: أبلغتُ الأمين العام للأمم المتحدة في تونس أن الحرب قد تكون وشيكة في طرابلس
غسان سلامة: رئيسا دولتين طمئنا الأمين العام للأمم المتحدة أن الحرب لن تندلع في طرابلس وهو في ليبيا
غسان سلامة: بعد جلسة مُطوّلة جمعت الأمين العام مع حفتر علمنا أن الجيش حصل على ضوء برتقالي أمريكي للهجوم على طرابلس
غسان سلامة: أحد مستشاري حفتر أبلغنا أنهم تلقوا اتصالاً من “جون بولتون” أخبرهم فيه أنه في حال لديهم نية للهجوم على طرابلس فعليهم القيام به بسرعة
غسان سلامة: واشنطن لم تُحرّض على الهجوم على طرابلس لكنها كانت على علم به
غسان سلامة: راهنتُ على استثنائية الملف الليبي لجمع السيسي وأردوغان في برلين
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