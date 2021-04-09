صنع الله يطالب وزير النفط بتسهيل تطبيق قرار نقل المقر الرئيسي للمؤسسة إلى بنغازي

طالب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، في مخاطبة لوزير النفط والغاز، محمد عون، بالتدخل لتذليل الصعاب أمام تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء مبان للمؤسسة الوطنية للنفط في مدينة بنغازي.

صنع الله أشار في مخاطبته إلى قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد المقار الرئيسية لبعض الجهات، والذي نص على أن يكون المقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط في مدينة بنغازي، وعلى نقل المقار الرئيسية للجهات المذكورة بالقرار بعد استكمال المقار والبنية التحتية لها، وهو ما يتطلب توفير مبالغ مالية للإنشاء والبناء.

وأكد صنع الله أنه تمت مخاطبة عدة جهات بشأن طلب الموافقة على إقراض المؤسسة الوطنية للنفط لإتمام هذه الإجراءات، إلا أنها تتعذر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا