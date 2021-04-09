وصول الشحنة الثالثة من لقاح كورونا.. وهذا رابط حجز التطعيم

وصلت اليوم بمطار معيتيقة الدولي الشحنة الثالثة من لقاح فيروس كورونا، هي الثانية من نوع سبوتنك V، ويبلغ عدد الجرعات بهذه الشحنة 100 ألف جرعة .
وقالت حكومة الوحدة الوطنية في إيجاز صحفي، إنه سيتم البدء خلال الأيام القليلة القادمة في حملة تطعيم الفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل الأطباء بمراكز العزل وكذلك الأطقم الطبية والمواطنين كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.
ودعت حكومة الوحدة الوطنية كافة المواطنين إلى التسجيل عبر المنظومة التابعة للحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 عبر الرابط : https://www.eservices.ly
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