وصول الشحنة الثالثة من لقاح كورونا.. وهذا رابط حجز التطعيم

وصلت اليوم بمطار معيتيقة الدولي الشحنة الثالثة من لقاح فيروس كورونا، هي الثانية من نوع سبوتنك V، ويبلغ عدد الجرعات بهذه الشحنة 100 ألف جرعة .

وقالت حكومة الوحدة الوطنية في إيجاز صحفي، إنه سيتم البدء خلال الأيام القليلة القادمة في حملة تطعيم الفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل الأطباء بمراكز العزل وكذلك الأطقم الطبية والمواطنين كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.

ودعت حكومة الوحدة الوطنية كافة المواطنين إلى التسجيل عبر المنظومة التابعة للحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 عبر الرابط : https://www.eservices.ly

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