بن عثمان يؤكد تعرض خالد مازن لهجوم مسلح.. والداخلية ترد ببيان جديد!

أكد رئيس مؤسسة كويليام للأبحاث، نعمان بن عثمان، تعرض وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد مازن، لهجوم مسلح أثناء تواجده بمقر الوزارة في طرابلس.

وقال بن عثمان في تغريدة عبر صفحته بـ تويتر، “نقل وزير الداخلية خالد مازن من محل إقامته في حي دمشق إلى مكان غير معروف لحمايته و حفاظاً على سلامته، بعد تعرضه لهجوم من قبل مجموعة مسلحة أثناء تواجده في الوزارة”.

وتابع بن عثمان في تغريدة أخرى، “مصادر موثوقة تؤكد بأن وزير الداخلية لازال داخل العاصمة طرابلس ، مختبئاً في منطقة أبوسليم”.

رد الداخلية

من جهتها، نفت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية المزاعم والأخبار بخصوص اقتحام مقر الوزارة في طريق المطار في العاصمة طرابلس.

وأبدت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” ما نشر وينشر على صفحات التواصل الاجتماعي من أخبار زائفة وعارية عن الصحة تمامًا والتي مفادها اقتحام مقر الوزارة بطريق المطار.

وأكدت الوزارة عدم صحة ما نشر، وتفنّد تلك المعلومات جملة وتفصيلاً، موضحة أن تلك الإشاعات لن تزيدها ومنتسبيها كافةً إلا قوة وإصرارًا على محاربة الجريمة وضبط مرتكبيها.

وأهابت الوزارة بكل أبناء ليبيا عدم التعاطي مع تلك الإشاعات والانتباه إليها جيدا باعتبارها تضر بأمن و استقرار البلاد.

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