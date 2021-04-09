أبوبكر سعيد: المحاصصة مرض عضال يتمدد وينتشر ليصل للمناصب السيادية

قال عضو مجلس النواب أبوبكر سعيد، إن المحاصصة مرض عضال يتمدد وينتشر ليصل للمناصب السيادية العليا.

أضاف أبوبكر سعيد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” اتمنى أن لا يقعوا في نفس الخطأ مجددًا”.

واعتبر أبوبكر سعيد، حكومة الوحدة الوطنية، ولي الأمر بالبلاد، محذرا من الخروج عن طاعتها.

وقال سعيد في تدوينة على “فيسبوك”، في وقت سابق:” بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ومنحها الثقة، أصبحت هي السلطة الوحيدة المسؤولة على إدارة وتسيير البلاد”.

وأشار النائب البرلماني إلى انتهاء دور حكومة الوفاق، والحكومة المؤقتة، مضيفا: “أي مؤسسة مدنية أو عسكرية أو أمنية تتجاوز هذه الحكومة ولا تنصاع لتعليماتها، هو إخلال بالاتفاق ومخالفة للقانون وخروج على ولي الأمر”.