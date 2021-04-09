موظفو الكهرباء بالمنطقة الشرقية يطالبون الدبيبة بالتواصل مع إدارة الشركة أسوة بباقي المؤسسات

أخبار ليبيا 24 – خبر

طالب موظفو الشركة العامة للكهرباء بالمنطقة الشرقية، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بالتواصل مع مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية بالمنطقة.

وذكروا في بيان مرئي لهم، أن هذه الإدارة مُنبثقة عن الحكومة الليبية المُعتمدة من مجلس النواب، حسب البيان، مُشددين على التواصل معهم أسوة بباقي الشركات والمؤسسات.

وأردفوا “قامت حكومة الوحدة الوطنية بالتواصل مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في طرابلس دون الجلوس مع مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة التابعة للحكومة الليبية المعتمدة من قبل مجلس النواب ”.

كما طالبوا أيضًا، بإعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة وفق القانون التجاري الليبي وتكليفها بالجلوس مع مجالس الإدارة في الشرق والغرب للوصول إلى تشكيل مجلس إدارة موحد ينهي حالة الانقسام الحالية واختيار أشخاص تنطبق عليهم المعايير الفنية والقانونية الصحيحة لقيادة القطاع في هذه الظروف الصعبة.

وفي ختام بيانهم، قالوا “بوضعية الانقسام الحالي، لن نلتفت إلى التعليمات والقرارات الصادرة عن الإدارة التعليمية في طرابلس مالم يتم تصحيح الوضع الحالي”.