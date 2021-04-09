ملتقى القيادات الضمانية في بنغازي يؤكد أهمية الرقمنة

التقى رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي عبر تطبيق “زووم”، برؤساء إدارات المؤسسة الضمانية ومديري الفروع والشركات والمراكز التابعة للصندوق في لقاء سنوي جاء شعاره (الرقمنة وتحديات الجائحة وما بعدها).
وتمحور اللقاء حول الرقمنة والإيرادات والقوى البشرية، حيث أشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن الرقمنة هي حقيقة اقتضتها استحقاقات الواقع المعاش ودوافعه، معتبرا في الوقت ذاته أنها جوهر وأساس وروح ملتقى هذا العام.
وأوضح أن أسباب المصلحة الحقيقية للانضمام إلى صندوق الضمان الاجتماعي من خلال الرقمنة والنتائج الجيدة لها، كما أشار إلى إدارة البيانات الضخمة أو ما يعرف بالحوسبة السحابية وما تتيحه هذه الموارد التقنية من معلومات جمة، لا يمكن استدعاؤها أو الاستفادة منها إلا عن طريق التحول الرقمي عوضا عن الطرق الكلاسيكية الأخرى.
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