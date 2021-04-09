عمل متواصل لتحسين خدمة الإنترنت في بدر

يقوم العاملون بشركة هاتف ليبيا في منطقة بدر، بعمل متواصل بإمكانات محدودة لمتابعة وصيانة الخطوط الهاتفية لخدمة الـ”دي إس إل”، من خلال متابعة الأعطال التي تواجه بعض مستخدمي هذه الخدمة وذلك لتقديم أفضل الخدمات لهم.

وتُعد خدمة الـ”دي إس إل” من الخدمات الرئيسة في المنطقة، والتي يعتمد عليها أغلب مستخدمي شبكة الإنترنت باعتبارها خطوطاً أرضية فردية وليست مشتركة، كما في شبكة الـ”فور جي”، فهي تنفرد عن باقي خدمات الاتصالات بكونها منفصلة الخطوط كلاً حسب الخط اللاسلكي الموصل له.

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