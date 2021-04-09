ليبيا الان

عمل متواصل لتحسين خدمة الإنترنت في بدر

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يقوم العاملون بشركة هاتف ليبيا في منطقة بدر، بعمل متواصل بإمكانات محدودة لمتابعة وصيانة الخطوط الهاتفية لخدمة الـ”دي إس إل”، من خلال متابعة الأعطال التي تواجه بعض مستخدمي هذه الخدمة وذلك لتقديم أفضل الخدمات لهم.

وتُعد خدمة الـ”دي إس إل” من الخدمات الرئيسة في المنطقة، والتي يعتمد عليها أغلب مستخدمي شبكة الإنترنت باعتبارها خطوطاً أرضية فردية وليست مشتركة، كما في شبكة الـ”فور جي”، فهي تنفرد عن باقي خدمات الاتصالات بكونها منفصلة الخطوط كلاً حسب الخط اللاسلكي الموصل له.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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