الوطنية لحقوق الإنسان تطالب باستكمال باقى بنود اتفاق وقف إطلاق النار

أخبار ليبيا 24 – خبر

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا اللجنة العسكرية المشتركة ( 5+5 ) بالعمل على الإسراع في استكمال باقى بنود اتفاق وقف إطلاق النار .

اللجنة أوضحت في بيان لها اليوم الجمعة – اطلعت أخبار ليبيا 24 عليه – أنه من أهم بنود الاتفاق وفي مقدمتها الإسراع بإخراج جميع المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية والخبراء الأجانب من الأراضي الليبية ودون إستثناء .

كما طالبت اللجنة بإيقاف العمل باتفاقيات التعاون العسكري والأمني الموقعة خلال فترة النزاع المسلح، وفتح الطريق الساحلي، وتسوية ومعالجة ملف المحتجزين والأسرى وكشف مصير جميع المفقودين بشكل كامل، حيث تمثل هذه الجوانب أبرز مقررات وأولويات إتفاق وقف إطلاق النار .

وناشدت كل من مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتسريع وتيرة عمل بعثة المراقبين الدوليين المكلفة بالإشراف على وقف إطلاق النار، وتوسيع مهمة بعثة مراقبة وقف إطلاق النار لتشمل الإشراف على عمليات إخراج المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية المتواجدين على الأراضي الليبية، ودعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) فيما يتعلق بإخراج المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية المتواجدين على الأراضي الليبية .