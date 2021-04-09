«خارجية النواب» تناقش مع نظيرتها الإيطالية سبل دعم الاستقرار في ليبيا

عقدت لجنة الخارجية بمجلس النواب مع نظيرتها بمجلس النواب الإيطالي، اجتماعاً موسعاً عن بُعد عبر الإتصال المرئي، في إطار التنسيق المشترك وتعزيز التعاون بينهما.

وحضر الاجتماع رئيس لجنة الشؤون الخارجية “يوسف العقوري” ونائب رئيس اللجنة حسن البرغوثي والنواب أعضاء اللجنة ”الصالحين عبد النبي _ إبراهيم كرنوفودة _ فريحة الحضيري _ طارق الاشتر” بالإضافة إلى مكتب البحوث البرلمانية بديوان مجلس النواب.

كما حضر الاجتماع من الجانب الإيطالي رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب الإيطالي” بيروني فاسينو ” والنواب ” باسكيل فيراري _ ميريل ايملوزي _ ليا كورتيبل ، بالإضافة إلى سفيري إيطاليا وليبيا بالبلدين .

وتناول الجانبان، خلال الاجتماع آخر التطورات السياسية وسُبل دعم إيطاليا للاستقرار في ليبيا وتعزيز التعاون بين الجانبين في جميع المجالات في مقدمتها التعاون البرلماني.

وأكد الجانبان، أهمية العلاقات بين البلدين الصديقين والحرص على التنسيق والعمل على القضايا المشتركة أبرزها ملف الهجرة وتعزيز التعاون التجاري بالإضافة إلى العمل على تنمية الجنوب الليبي.

واتفق الجانبان، على تواصل الاجتماعات وتنظيم زيارات متبادلة من أجل أن تدعم الدبلوماسية البرلمانية التقارب بين البلدين الصديقين على كافة الأصعدة.