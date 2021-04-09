أهما إخراج المرتزقة.. «الوطنية لحقوق الإنسان» تطالب بتفعيل 5 بنود رئيسية في اتفاق وقف إطلاق النار

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مساء اليوم الجمعة، اللجنة العسكرية المشتركة ( 5+5 ) بالعمل على الإسراع في استكمال باقى بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضافت اللجنة، في بيان لها، أن في مقدمة هذه البنود الإسراع بإخراج جميع المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية والخبراء الأجانب من الأراضي الليبية ودون استثناء، وإيقاف العمل باتفاقيات التعاون العسكري والأمني الموقعة خلال فترة النزاع المسلح.

لفت إلى أن من البنود أيضا فتح الطريق الساحلي، وتسوية ومعالجة ملف المحتجزين والأسرى، وكشف مصير جميع المفقودين بشكل كامل، حيث تمثل هذه الجوانب أبرز مقررات وأولويات إتفاق وقف إطلاق النار .

كما طلبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا، كل من مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتسريع وتيرة عمل بعثة المراقبين الدوليين المكلفة بالإشراف على وقف إطلاق النار، وتوسيع مهمة بعثة مراقبة وقف إطلاق النار لتشمل الإشراف على عمليات إخراج المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية المتواجدين على الأراضي الليبية ، و دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) فيما يتعلق بإخراج المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية المتواجدين على الأراضي الليبية .