الحكومة الموحدة تعلن وصول الدفعة الثالثة من لقاحات كورونا

وصلت اليوم الجمعة إلى مطار معيتيقة الدولي الشحنة الثالثة من لقاح فايروس كوفيد-19 وهي الثانية من نوع سبوتنك V، ويبلغ عدد الجرعات بهذه الشحنة 100 ألف جرعة بحسب ما جاء في بلاغ للحكومة الموحدة.
وقالت الحكومة إنه سيتم البدء خلال الأيام القليلة القادمة في حملة تطعيم الفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل الأطباء بمراكز العزل وكذلك الأطقم الطبية والمواطنين كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.
ودعت حكومة الوحدة الوطنية كافة المواطنين إلى التسجيل عبر المنظومة التابعة للحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.
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