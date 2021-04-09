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الحكومة الموحدة تعلن وصول الدفعة الثالثة من لقاحات كورونا

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

وصلت اليوم الجمعة إلى مطار معيتيقة الدولي الشحنة الثالثة من لقاح فايروس كوفيد-19 وهي الثانية من نوع سبوتنك V، ويبلغ عدد الجرعات بهذه الشحنة 100 ألف جرعة بحسب ما جاء في بلاغ للحكومة الموحدة.

وقالت الحكومة إنه سيتم البدء خلال الأيام القليلة القادمة في حملة تطعيم الفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل الأطباء بمراكز العزل وكذلك الأطقم الطبية والمواطنين كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.

ودعت حكومة الوحدة الوطنية كافة المواطنين إلى التسجيل عبر المنظومة التابعة للحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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