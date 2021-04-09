“الجلامة”.. رونق خاص من التعاون وتعزيز الروابط

بدخول الصيف يحين موسم جز الأغنام أو ما يُعرف محلياً بـ”الجلامة”، والذي يبدأ بنهاية شهر مارس وينتهي مع بداية مايو، وفي مدينة كاباو بجبل نفوسة تكتسب هذه المناسبة رونقاً خاصاً إذ ترتكز فعالياتها على التعاون والتطوع بين سكان المدينة، في نشاط اجتماعي يعزز الروابط ويجسد تكاتف أبناء البلدة.

موسم الجز يُعرف عند أهل كاباو بـ (اس ان زوزي)، ومعناها يوم الجز باللغة الأمازيغية، إذ يحضر شباب المنطقة ويتطوعون لمساعدة أصحاب الأغنام على الجز أو ما يُعرف باللغة الأمازيغية (ترغاط)، والتي أخذها العرب وباتت تُستخدم في مناطق شرق ليبيا وينطقونها “رغاطة”، والتي تعني العمل التطوعي الجماعي.

ويقوم صاحب الأغنام عادة بتكليف الشباب المتطوعين بمهامهم ليعملوا بجد ضمن فريق واحد لإنهاء العمل بأسرع ما يمكن، ويواصلون الانتقال من حظيرة إلى أخرى حتى انتهاء المهمة في لوحة تُجسد التعاون والتعاضد بين أبناء البلدة.

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