المقري يطالب الرئاسي بإنهاء التواجد التركي في ليبيا

طالب الناشط والمحلل السياسي عبد الله ميلاد المقري، المجلس الرئاسي بتحمل مسؤولياته وإنهاء التواجد التركي في ليبيا.

وقال المقري في ورقة تحليلية،: “تحية تقدير وإجلال للشعب المصري العظيم وللقيادة المصرية وحكومة مصر وهي تدافع عن الأمن العربي القومي وتقف مع شقيقتها ليبيا والشعب الليبي، حيث أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم الجمعة، تعليق الاتصالات مع تركيا، حيث اشترطت مصر قيام تركية بتنفيذ حزمة كاملة من الإجراءات من ضمنها سحب تركيا للخبراء والعساكر الأتراك ومرتزقتها، فيما تريد تركيا القيام بذلك على دفعات، ومن هنا نحن الليبيون نوجه الأنظار من باب المسؤولية الوطنية إلى المجلس الرئاسي بضرورة الاستجابة الفورية ومطالبة تركيا بإجلاء قواتها عن الأراضي الليبية وكذلك مرتزقتها وذلك من منطلق المسؤولية الوطنية، ونحن في انتظار أن يملك المجلس الرئاسي الشجاعة بتنفيذ هذا الاستحقاق دون أي مماطلة أو تأخير، ونؤكد أننا في حل من السكوت عن ذلك حيث أن السيادة الوطنية العبث بها خط أحمر وغير مسموح التفريط بها، والشعب الليبي في حل من ذلك ونحن -أي القوى الوطنية- نوجه أنظار المجلس الرئاسي بتحمل مسؤولياته في تسجيل موقفا واضحا وجليا بشأن استمرار الوجود الاستعماري التركي واستمرار النشاط التركي الاستفزازي في القواعد التي يحتلها في المنطقة الغربية من البلاد”، بحسب تعبيره.