رئيس حكومة الوحدة الوطنية يصل إلى طرابلس بعد جولة خليجية

طرابلس 09 أبريل 2021 (وال)- وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبة اليوم الجمعة، إلى العاصمة طرابلس بعد زيارته الرسمية إلى دولتي الكويت والإمارات، بحث خلالها العلاقات مع الدولتين الشقيقتين، وتعزيزها بما يخدم المصلحة المتبادلة بين البلدين وليبيا.

هذا وتأتي هذه الزيارات في إطار مساعي رئيس الحكومة لتوحيد الموقف الخليجي؛ فيما يتعلق بالملف الليبي، وتعزيز العلاقة بين الدول الخليجية كافة على أساس الاحترام المتبادل. (وال- طرابلس) ر ت

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