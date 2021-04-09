ليبيا الان

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يصل إلى طرابلس بعد جولة خليجية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 09 أبريل 2021 (وال)- وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبة اليوم الجمعة، إلى العاصمة طرابلس بعد زيارته الرسمية إلى دولتي الكويت والإمارات، بحث خلالها العلاقات مع الدولتين الشقيقتين، وتعزيزها بما يخدم المصلحة المتبادلة بين البلدين وليبيا.

هذا وتأتي هذه الزيارات في إطار مساعي رئيس الحكومة لتوحيد الموقف الخليجي؛ فيما يتعلق بالملف الليبي، وتعزيز العلاقة بين الدول الخليجية كافة على أساس الاحترام المتبادل. (وال- طرابلس) ر ت

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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  • كلا طرحة الجرد امممممه
    لان الحق الي مرو عليا بحياتي ويلبسو في هالطرحه كمشة لخباطه ونصابه وصياع وكذابين ويدافعو علي كل شي باطل

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