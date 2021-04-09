طرابلس | الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تُطالب اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بالعمل على الإسراع في استكمال تنفيذ باقي بنود اتفاق جنيف

طرابلس 09 أبريل 2021 (وال)- طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا الجمعة، اللجنة العسكرية المشتركة ( 5+5 ) بالعمل على الإسراع في استكمال تنفيذ باقي بنود اتفاق وقف إطلاق النار، والتي في مقدمتها الإسراع بإخراج جميع المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية والخبراء الأجانب من الأراضي الليبية دون استثناء.

كما طالبت اللجنة – في بيان نشرته عبر صفحتها في فيسبوك – اللجنة العسكرية المشتركة بإيقاف العمل باتفاقيات التعاون العسكري والأمني الموقعة في جنيف السويسرية، وفتح الطريق الساحلي، وتسوية ومعالجة ملف المحتجزين والأسرى، وكشف مصير جميع المفقودين، حيث تمثل هذه الجوانب أبرز مقررات وأولويات اتفاق وقف إطلاق النار.

وطالبت اللجنة كل من مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتسريع وتيرة عمل بعثة المراقبين الدوليين المكلفة بالإشراف على وقف إطلاق النار، وتوسيع مهمة بعثة مراقبة وقف إطلاق النار، لتشمل الإشراف على عمليات إخراج المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية المتواجدين على الأراضي الليبية، ودعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) فيما يتعلق بإخراج المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية المتواجدين على الأراضي الليبية. (وال- طرابلس) ع ع/ ر ت

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