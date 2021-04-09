الردع تكشف تفاصيل مداهمة مقر تابع للصاعقة في “صلاح الدين” ..وتوجه هذه الرسالة

كشف جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عن مداهمة مقر تابع للصاعقة الكائن بصلاح الدين، والذي يضم بعض المجرمين التابعين لرئاسة أركان حرس الحدود (الكتيبة 427 حرس الأهداف الحيوية)، والضالعين في العديد من قضايا الخطف والسرقة والحرابة والدعارة.

وبحسب بيان صادر عن الجهاز، فإنه وبعد الرصد والتحري وجمع المعلومات الكافية قامت احدى الفرق بجهاز الردع صباح يوم الجمعة بمداهمة المكان والقبض على الموجودين داخل المقر.

ووفقا للبيان فقد استعانت هذه المجموعة بأخرى مسلحة بالقرب من المعسكر، نتج عنها اشتباك ومواجهة مسلحة أدّت الى وفاة احدهم واصابة البعض منهم اصابات بسيطة والقبض عليهم، مؤكدةً اقفال أحد أوكار الاجرام الذي طال المواطنين بجرمهم.

وأشار البيان إلى أن أخر جرائم هذه المجموعة؛ السطو على أحد المواطنين والهروب بسيارته والتي كان بها اطفال نائمين ولاذوا بالفرار وتوجهوا بها الى هذا المعسكر، وبعد اكتشافهم لوجود الأطفال قامت مجموعة منهم بالخروج بها من المقر وركنها على الطريق العام الى أن وُجدت السيارة بها الطفلان من قبل مديرية امن طرابلس.

ووجه جهاز الردع رسالة بأنه لن يتهاون مع كل من تسول له نفسه مساندة الخارجين عن القانون والمجرمين ويشد على ايدي الأجهزة الأمنية التي تشتغل ضد الجريمة والتعاون لفرض الأمن في هذا الوطن.

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