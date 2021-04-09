مطار سبها الدولي يجري صيانات لمنظومة الإنارة

أجرى مطار سبها الدولي، صيانات لمنظومة الإنارة، بناءً على القرار الصادر عن رئيس مصلحة المطارات بشأن تشكيل فريق عمل للقيام بالكشف والصيانة الدورية على منظومات الإنارة بالجانب الجوي وأجهزة المساعدات البصرية الأخرى بالمطارات التابعة.

وبحسب إيجاز صحفي لمصلحة الطيران، قام فريق العمل المشكل بزيارة ميدانية لمطار سبها الدولي وذلك للقيام بأعمال الكشف عن منظومات إنارة المهبط وساحة وقوف الطائرات وتم معاينة الكوابل والمحولات الكهربائية .

وأيضا المولدات ومحطات التغذية الخاصة بأجهزة منظمات التيار التابث. وقد قام الفريق بالتعاون مع مهندسي وفنيي المطار بعد الإنتهاء من أعمال الكشف وتحديد الأعطال بإجراء أعمال الصيانة على المنظومة وتركيب قطع الغيار اللازمة واستبدال المصابيح وافاد الفريق بأن انارة الحقل الجوي تعمل الآن وبشكل جيد.