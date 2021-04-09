المشير حفتر يمنح أسر الشهداء 10 وحدات سكنية وتوفير علاج مجاني

قرر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، ومنح 10 وحدات سكنية مجاناً لأسر الشهداء في مدينة كاملة حديثة بمنطقة جروثة بجميع مرافقها ومكوناتها.

وبحسب بيان صادر عن إدارة التوجيه المعنوي، فإن ذلك جاء بعد انتهاء اجتماع القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، مع أسر الشهداء والجرحى.

كما قرر المشير حفتر، توفير العلاج المجاني بمركز الدعم المعنوي بسعة 50 سرير ويوجد به التخصصات العضوية والاجتماعية والنفسية والعلاج الطبيعي وتركيب الأطراف الصناعية الحديثة.

وأوضح البيان، أن المركز قيد الإنشاء وسوف ينتهي قريباً علماً بإن نسبة الإنجاز حتى الأن 70% .