إعادة تشغيل إنارة مهبط مطار سبها الدولي

أعلن ‏الناطق الإعلامي للمجلس البلدي سبها، أسامة الوافي، اكتمال وتشغيل إنارة المهبط بمطار سبها الدولي.

وأوضح الوافي عبر صحفته على الفيسبوك، أن عملية التشغيل تأتي “بفضل جهود مهندسي وفني مطار سبها الدولي وجهود مهندسي وفنيي مصلحة المطارات الذين شكلوا فريق فني معا وكذلك لشركة الكهرباء سبها”.

وأضاف الناطق الإعلامي للمجلس البلدس سبها، أن مصلحة المطارات وفّرت قطع الغيار اللازمة لتشغيل منظومة الإنارة.

وختم الوافي حديثه عن المطار، “هو المنفذ الدولي الجوى الوحيد لفزان امام العالم بحكم انه دولي وهذا ما تختلف عنه المطارات الاخرى القريبة ، و اعادة العمل فيه بشكل طبيعي هو عودة الطيران الدولي ورفع معاناة السفر على اهل فزان الى العاصمة ، للحجز لخارج الدولة جوا ، الحجاج مثالا”.

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