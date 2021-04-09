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وزيرا خارجية فرنسا والمغرب يُشّددان في اتصال هاتفي على ضرورة انسحاب كافة المقاتلين الأجانب من ليبيا

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

باريس 10 أبريل 2021 ( وال )- أشاد وزير الخارجية الفرنسي، ” جان إيف لودريان ” خلال اتصال هاتفي مع نظيره المغربي ” ناصر بوريطة ” بالتقدم السياسي المُحرز في ليبيا في الآونة الأخيرة.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان لها، إن الوزير ” لودريان ” أعرب مجددًا عن دعمه للعملية التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا، والتي رأى إن من شأنها أن تفضي إلى تنظيم الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر من الناحية السياسية، وإلى انسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب، من الناحية الأمنية. (وال- باريس) ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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