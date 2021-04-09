منظمة ” الفاو ” تتوقع ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الأغذية عالميًا هذا العام

روما 10 أبريل 2021 ( وال ) – نشرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ” فاو ” تقريرًا حديثًا، أوضحت فيه ارتفاع أسعار الأغذية عالميًا للشهر العاشر على التوالي.

وقالت المنظمة في تقريرها إن الأسعار في مارس الماضي سجّلت ارتفاعًا في الزيوت واللحوم والمنتجات النباتية و الألبان والسكر ،إذ سجلت أواخر مارس ارتفاعًا إلى 118 نقطة، بالمقارنة على أساس شهري مع فبراير الذي سجلت فيه الأسعار 116 نقطة.

وأشارت ” الفاو ” في التقرير، إلى أنها تتوقع المزيد من الارتفاعات هذا العام بالمقارنة مع العام الماضي، إذ تشير البيانات الواردة إليها بمزيد من الصعود في السلع الغذائية. (وال- روما) ر ت

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