الزهراء لنقي: نستبشر خيرا بإنجاز «القاعدة الدستورية» لإجراء الانتخابات

قالت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الزهراء لنقي:” نستبشر خيرا بإنجاز استحقاق أساسي وهو “القاعدة الدستورية” لإجراء الانتخابات المقبلة.

وأضافت لنقي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” نسأل الله التيسير لإجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر في ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١، لتسترد الأمة الليبية مكانتها الأصلية في كونها مصدر السلطات.

وكانت اللجنة القانونية، قد قالت في بيان لها، في وقت سابق:” بتوفيق من الله ختمت اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي اجتماعها الذي انعقد في تونس خلال الفترة ٧-٩ أبريل بالاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات ٢٤ديسمبر .

وأوضحت اللجنة في بيانها أن هذه القاعدة الدستورية مرفقة مع تقريرها النهائي إلى الملتقى في أقرب وقت للنظر فيه.

ولفت البيان إلى اللجنة القانونية تتوجه بالشكر إلى دولة تونس الشقيقة على استضافة اعمال اللجنة، كما تخص بالشكر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على ما قدماه من دعم وتيسير لأعمالها .

وتوجهت اللجنة أيصا، بالشكر إلى الشعب الليبي برسالة تقدير وعرفان على الدعم والتأييد، متابعة:” ندعو الله أن يوفقنا في مهمتنا لتعزيز الشرعية السياسية عبر انتخابات عامة حرة نزيهة يستعيد فيها الشعب الليبي القرار في اختيار من يمثله” .